Президент Португалии посмертно наградил футболистов Диогу Жоту и Жорже Кошту

Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза посмертно наградил футболистов Диогу Жоту и Жорже Кошту орденами «За заслуги», сообщается на сайте Португальской футбольной федерации (FPF).

Награды вручили родственникам Жоты и Кошты. Также на базе сборной Португалии прошла церемония открытия мемориала в память об игроках.

3 июля текущего года Жота погиб в ДТП в провинции Самора в Испании. Вместе с Жотой в аварии погиб его брат Андре Силва. Жота играл за «Пасуш де Феррейра», «Порту», «Атлетико», «Вулверхэмптон» и «Ливерпуль».

Жорже Кошта скончался 5 августа в возрасте 52 лет. Он выступал за «Порту» с 1990 по 2005 год, сыграв 324 матча. За сборную Португалии он провёл 50 встреч.Также он выступал за «Стандард», «Чарльтон Атлетик», «Маритиму» и «Пенафиел».