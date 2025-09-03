Карпин высказался о подготовке сборной России к матчу с Иорданией

Главный тренер сборной России Валерий Карпин дал комментарий касательно подготовки команды к контрольному матчу со сборной Иордании, который состоится 4 сентября.

«Не было времени на подготовку — не первый раз. Ничего нового на этом сборе не происходит. Потом будет два дня на подготовку к Катару. Сейчас полегче, чем два года назад. Сейчас футболисты быстрее вспоминают те вещи, которые мы делаем: прессингуем, атакуем и обороняемся. Костяк уже нарисовался. Что покажет Иордания, зависит от нас. Посмотрим, что завтра в игре будет происходить», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.