Карпин высказался о подготовке сборной России к матчу с Иорданией

Главный тренер сборной России Валерий Карпин дал комментарий касательно подготовки команды к контрольному матчу со сборной Иордании, который состоится 4 сентября.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
04 сентября 2025, четверг. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Иордания
«Не было времени на подготовку — не первый раз. Ничего нового на этом сборе не происходит. Потом будет два дня на подготовку к Катару. Сейчас полегче, чем два года назад. Сейчас футболисты быстрее вспоминают те вещи, которые мы делаем: прессингуем, атакуем и обороняемся. Костяк уже нарисовался. Что покажет Иордания, зависит от нас. Посмотрим, что завтра в игре будет происходить», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

