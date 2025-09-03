Российские клубы интересуются футболистом «Удинезе» Ловричем — Скира

Российские и турецкие клубы запрашивают информацию о словенском полузащитнике «Удинезе» Санди Ловриче, сообщил журналист Николо Скира на странице в социальной сети Х.

Ловричу 27 лет, он выступает за «Удинезе» с июля 2022 года, его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2026/2027. Ранее Ловрич защищал цвета швейцарского «Лугано» и австрийского «Штурма». За сборную Словении игрок провёл 41 матч и забил четыре гола.

В сезоне-2024/2025 хавбек отыграл 36 матчей в чемпионате Италии, забил два гола и сделал три результативные передачи.

В России летнее трансферное окно закроется 11 сентября. В Турции — 12 сентября.