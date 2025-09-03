Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Форвард сборной России Воробьёв ответил, знает ли что-то об Иордании

Нападающий сборной России Дмитрий Воробьёв признался, что ничего не знает о команде Иордании.

— Знаешь что-то про Иорданию?

— Нет. Не следил. Видел одну игру с «Зенитом». Легко завтра не будет, — передает слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Матч Россия — Иордания состоится в четверг, 4 сентября. Команды встретятся на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск.

Сборная Иордании занимает 64-е место в рейтинге ФИФА. В 2026 году она впервые в истории сыграет на чемпионате мира, так как успешно прошла квалификацию. Напомним, все российские команды, включая сборные, отстранены от международных соревнований решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине.

В сентябре команда Валерия Карпина проведёт ещё один товарищеский матч — со сборной Катара. Встреча пройдёт 7 сентября.