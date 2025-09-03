Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Карпин ответил, рассматривает ли Джикию в сборную России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, рассматривает ли вызов защитника Георгия Джикии в сборную России в ближайшем будущем.

Джикии 31 год, он выступает в составе турецкого «Антальяспора», в который перебрался в летнее трансферное окно.

— Джикия в Турции играет. Рассматриваете его?

— Всегда говорим, что шанс есть у всех. Будет играть, может получить вызов. То, что есть такой шанс — 100%, — передает слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Матч Россия — Иордания состоится в четверг, 4 сентября. Команды встретятся на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск.

Сборная Иордании занимает 64-е место в рейтинге ФИФА. В 2026 году она впервые в истории сыграет на чемпионате мира, так как успешно прошла квалификацию. Напомним, все российские команды, включая сборные, отстранены от международных соревнований решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине.

В сентябре команда Валерия Карпина проведёт ещё один товарищеский матч — со сборной Катара. Встреча пройдёт 7 сентября.