Ульяновская «Волга» вырвала ничью у «Черноморца» в добавленное время матча Первой лиги

Ульяновская «Волга» сыграла вничью с новороссийским «Черноморцем» в матче 8-го тура Pari Первой лиги. Встреча в Ульяновске завершилась со счётом 1:1.

В составе гостей отличился Заур Тарба (39-я минута), хозяева поля сравняли счёт на 90+5-й минуте после гола Владислава Руденко.

«Волга» набрала восемь очков и идёт на 13-м месте в турнирной таблице чемпионата. «Черноморец» по-прежнему не может одержать победу в этом сезоне Первой лиги. С тремя очками команда из Новороссийска замыкает таблицу.

В следующем туре 7 сентября «Волга» сыграет на выезде с ярославским «Шинником». «Черноморец» в этот же день примет «Уфу».