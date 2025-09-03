Скидки
Волга Ульяновск — Черноморец, результат матча 3 сентября 2025, счет 1:1, 8-й тур Первой лиги 2025/2026

Ульяновская «Волга» вырвала ничью у «Черноморца» в добавленное время матча Первой лиги
Комментарии

Ульяновская «Волга» сыграла вничью с новороссийским «Черноморцем» в матче 8-го тура Pari Первой лиги. Встреча в Ульяновске завершилась со счётом 1:1.

Россия — Лига PARI . 8-й тур
03 сентября 2025, среда. 17:30 МСК
Волга Ул
Ульяновск
Окончен
1 : 1
Черноморец
Новороссийск
0:1 Тарба – 39'     1:1 Руденко – 90+5'    

В составе гостей отличился Заур Тарба (39-я минута), хозяева поля сравняли счёт на 90+5-й минуте после гола Владислава Руденко.

«Волга» набрала восемь очков и идёт на 13-м месте в турнирной таблице чемпионата. «Черноморец» по-прежнему не может одержать победу в этом сезоне Первой лиги. С тремя очками команда из Новороссийска замыкает таблицу.

В следующем туре 7 сентября «Волга» сыграет на выезде с ярославским «Шинником». «Черноморец» в этот же день примет «Уфу».

Календарь Первой лиги
Турнирная таблица Первой лиги
