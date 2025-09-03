Дмитрий Воробьёв поделился эмоциями от возвращения в сборную России спустя год

Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьёв признался, что ему приятно вернуться в состав сборной России. Форвард провёл единственный матч за команду в сентябре 2024 года, отыграв 27 минут в товарищеской встрече с Вьетнамом (3:0).

— Вас год не было в сборной. Какие ощущения?

— Приятно вернуться в национальную команду, ранее не получалось из-за повреждений, не мог помочь. Сейчас всё хорошо. Теории проводим, разбираем. Игра покажет завтра.

— Вы ещё не забивали за национальную команду — насколько важно открыть счёт голам на этом сборе?

— Для нападающего важно забивать, тем более — за свою страну. Буду счастлив, если получится забить, — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Сборная России в сентябре проведёт товарищеские матчи с Иорданией (дома) 4 сентября и с Катаром (в гостях) 7 сентября.