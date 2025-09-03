Скидки
Карпин отреагировал на слова президента УЕФА Чеферина об отстранении сборной России

Карпин отреагировал на слова президента УЕФА Чеферина об отстранении сборной России
Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о словах президента УЕФА Александера Чеферина об отстранении российских команд от международных соревнований.

«Не видел. Ничего не читаю и не смотрю. Если он так сказал, то мы ничего нового не услышали. До этого говорили, что неправильно отстранять спортсменов. Эмоций каких-то новых не появилось», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В четверг, 4 сентября, сборная России проведёт товарищеский матч с Иорданией. Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск. В воскресенье, 7 сентября, российская национальная команда сыграет с Катаром на выезде.

