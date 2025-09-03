Скидки
Главная Футбол Новости

Сокол — КАМАЗ, результат матча 3 сентября 2025, счет 0:2, 8-й тур Первой лиги 2025/2026

«КАМАЗ» переиграл «Сокол» в матче Первой лиги
Завершён матч 8-го тура Лиги Pari, в котором встречались «Сокол» (Саратов) и «КАМАЗ» (Набережные Челны). Победу со счётом 2:0 в этой игре одержали гости. Встреча прошла на стадионе «Локомотив» (Саратов). В качестве главного арбитра матча выступил Данил Каширин (Уфа).

Россия — Лига PARI . 8-й тур
03 сентября 2025, среда. 18:00 МСК
Сокол
Саратов
Окончен
0 : 2
КАМАЗ
Набережные Челны
0:1 Апеков – 35'     0:2 Хубаев – 90+5'    

На 35-й минуте Руслан Апеков реализовал пенальти и вывел гостей вперёд. Давид Хубаев также забил «с точки» на 90+5-й минуте и удвоил преимущество команды.

После этой игры «Сокол» располагается на 17-м месте в турнирной таблице с четырьмя очками, «КАМАЗ» находится на третьей строчке с 17 очками.

В следующем туре «Сокол» в гостях сыграет с костромским «Спартаком» 8 сентября, «КАМАЗ» 7 сентября примет на своём поле «Торпедо».

Календарь Первой лиги
Турнирная таблица Первой лиги
