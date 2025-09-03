«КАМАЗ» переиграл «Сокол» в матче Первой лиги

Завершён матч 8-го тура Лиги Pari, в котором встречались «Сокол» (Саратов) и «КАМАЗ» (Набережные Челны). Победу со счётом 2:0 в этой игре одержали гости. Встреча прошла на стадионе «Локомотив» (Саратов). В качестве главного арбитра матча выступил Данил Каширин (Уфа).

На 35-й минуте Руслан Апеков реализовал пенальти и вывел гостей вперёд. Давид Хубаев также забил «с точки» на 90+5-й минуте и удвоил преимущество команды.

После этой игры «Сокол» располагается на 17-м месте в турнирной таблице с четырьмя очками, «КАМАЗ» находится на третьей строчке с 17 очками.

В следующем туре «Сокол» в гостях сыграет с костромским «Спартаком» 8 сентября, «КАМАЗ» 7 сентября примет на своём поле «Торпедо».