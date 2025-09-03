«Родина» разгромила «Нефтехимик» и продлила беспроигрышную серию в Первой лиге

Московская «Родина» одержала волевую победу над «Нефтехимиком» в матче 8-го тура Pari Первой лиги. Встреча в Нижнекамске завершилась со счётом 5:1 в пользу гостей.

В составе хозяев на 14-й минуте счёт открыл Андрей Никитин. Затем у гостей дубль оформил Иван Тимошенко (15-я и 38-я минуты), по мячу забили Артём Максименко (60), Магомедхабиб Абдусаламов (75) и Артём Концевой (90+2).

«Родина» продлила серию без поражений до пяти матчей (три ничьих и две победы), столичная команда набрала 10 очков и располагается на седьмой строчке в таблице чемпионата. «Нефтехимик» с семью очками идёт 14-м.

В следующем туре 7 сентября «Родина» примет красноярский «Енисей», «Нефтехимик» днём позднее сыграет на выезде с «Уралом».