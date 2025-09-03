«Родина» разгромила «Нефтехимик» и продлила беспроигрышную серию в Первой лиге
Московская «Родина» одержала волевую победу над «Нефтехимиком» в матче 8-го тура Pari Первой лиги. Встреча в Нижнекамске завершилась со счётом 5:1 в пользу гостей.
Россия — Лига PARI . 8-й тур
03 сентября 2025, среда. 18:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
1 : 5
Родина
Москва
1:0 Никитин – 14' 1:1 Тимошенко – 15' 1:2 Тимошенко – 38' 1:3 Максименко – 60' 1:4 Абдусаламов – 75' 1:5 Концевой – 90+2'
В составе хозяев на 14-й минуте счёт открыл Андрей Никитин. Затем у гостей дубль оформил Иван Тимошенко (15-я и 38-я минуты), по мячу забили Артём Максименко (60), Магомедхабиб Абдусаламов (75) и Артём Концевой (90+2).
«Родина» продлила серию без поражений до пяти матчей (три ничьих и две победы), столичная команда набрала 10 очков и располагается на седьмой строчке в таблице чемпионата. «Нефтехимик» с семью очками идёт 14-м.
В следующем туре 7 сентября «Родина» примет красноярский «Енисей», «Нефтехимик» днём позднее сыграет на выезде с «Уралом».
