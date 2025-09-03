Скидки
Главная Футбол Новости

Нефтехимик — Родина, результат матча 3 сентября 2025, счет 1:5, 8-й тур Первой лиги 2025/2026

«Родина» разгромила «Нефтехимик» и продлила беспроигрышную серию в Первой лиге
Московская «Родина» одержала волевую победу над «Нефтехимиком» в матче 8-го тура Pari Первой лиги. Встреча в Нижнекамске завершилась со счётом 5:1 в пользу гостей.

Россия — Лига PARI . 8-й тур
03 сентября 2025, среда. 18:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
1 : 5
Родина
Москва
1:0 Никитин – 14'     1:1 Тимошенко – 15'     1:2 Тимошенко – 38'     1:3 Максименко – 60'     1:4 Абдусаламов – 75'     1:5 Концевой – 90+2'    

В составе хозяев на 14-й минуте счёт открыл Андрей Никитин. Затем у гостей дубль оформил Иван Тимошенко (15-я и 38-я минуты), по мячу забили Артём Максименко (60), Магомедхабиб Абдусаламов (75) и Артём Концевой (90+2).

«Родина» продлила серию без поражений до пяти матчей (три ничьих и две победы), столичная команда набрала 10 очков и располагается на седьмой строчке в таблице чемпионата. «Нефтехимик» с семью очками идёт 14-м.

В следующем туре 7 сентября «Родина» примет красноярский «Енисей», «Нефтехимик» днём позднее сыграет на выезде с «Уралом».

Календарь Первой лиги
Турнирная таблица Первой лиги
