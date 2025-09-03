Футболист сборной Иордании поделился ожиданиями от матча с Россией
Нападающий «Ренна» и сборной Иордании Мусса Аль-Тамари в преддверии товарищеского матча со сборной России рассказал, что считает соперника сильной командой. Встреча состоится в четверг, 4 сентября, в Москве.
«У нас есть внутреннее желание, чтобы команда хотела добиться успехов. Были сложности, которые мы преодолели. Мы хотим играть с Россией и считаем их сильной командой», — передаёт слова Аль-Тамари корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
28-летний Тамари дебютировал за Иорданию в августе 2016 года. С тех пор в 66 матчах он забил 22 гола и отдал 12 результативных передач. За французский «Ренн» Тамари выступает с февраля 2025 года.
