Футболист сборной Иордании поделился ожиданиями от матча с Россией

Нападающий «Ренна» и сборной Иордании Мусса Аль-Тамари в преддверии товарищеского матча со сборной России рассказал, что считает соперника сильной командой. Встреча состоится в четверг, 4 сентября, в Москве.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
04 сентября 2025, четверг. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Иордания
«У нас есть внутреннее желание, чтобы команда хотела добиться успехов. Были сложности, которые мы преодолели. Мы хотим играть с Россией и считаем их сильной командой», — передаёт слова Аль-Тамари корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

28-летний Тамари дебютировал за Иорданию в августе 2016 года. С тех пор в 66 матчах он забил 22 гола и отдал 12 результативных передач. За французский «Ренн» Тамари выступает с февраля 2025 года.

