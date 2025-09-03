Скидки
Главная Футбол Новости

«Зенит» отказался продавать Педро в рамках нынешнего трансферного окна — журналист Ауна

«Зенит» отказался продавать Педро в рамках нынешнего трансферного окна — журналист Ауна
Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов отказался отпускать крайнего нападающего Педро в «Аль-Иттихад» в рамках нынешнего трансферного окна. Об этом сообщает журналист Санти Ауна на своей странице в социальной сети X.

По данным источника, данный футболист был одной из основных целей саудовского клуба в рамках ближайших трансферных периодов. После этого «Аль-Иттихад» решил подписать Рожера Фернандеша из «Браги».

Педро выступает в составе «Зенита» с февраля 2024 года. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2028 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

