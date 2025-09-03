Карпин ответил на вопрос Дивеева, кто из футболистов лучше спел песню «Третье сентября»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин на пресс-конференции перед матчем с Иорданией ответил на вопрос Игоря Дивеева о том, кто из футболистов: Матвей Кисляк или Данил Круговой лучше исполнил песню Михаила Шуфутинского «Третье сентября».

— Кто лучше спел песню «3 сентября» — Кисляк или Круговой?

— Думаю, наверное, всё же Круговой. Но Круг лучше играет в футбол, чем поёт, однозначно. Завтра все споём, — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Матч Россия — Иордания состоится в четверг, 4 сентября. Команды встретятся на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск.

Сборная Иордании занимает 64-е место в рейтинге ФИФА. В 2026 году она впервые в истории сыграет на чемпионате мира, так как успешно прошла квалификацию. Напомним, все российские команды, включая сборные, отстранены от международных соревнований решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине.

В сентябре команда Валерия Карпина проведёт ещё один товарищеский матч — со сборной Катара. Встреча пройдёт 7 сентября.