Карпин ответил на вопрос Дивеева, кто из футболистов лучше спел песню «Третье сентября»

Карпин ответил на вопрос Дивеева, кто из футболистов лучше спел песню «Третье сентября»
Главный тренер сборной России Валерий Карпин на пресс-конференции перед матчем с Иорданией ответил на вопрос Игоря Дивеева о том, кто из футболистов: Матвей Кисляк или Данил Круговой лучше исполнил песню Михаила Шуфутинского «Третье сентября».

— Кто лучше спел песню «3 сентября» — Кисляк или Круговой?
— Думаю, наверное, всё же Круговой. Но Круг лучше играет в футбол, чем поёт, однозначно. Завтра все споём, — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Матч Россия — Иордания состоится в четверг, 4 сентября. Команды встретятся на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск.

Сборная Иордании занимает 64-е место в рейтинге ФИФА. В 2026 году она впервые в истории сыграет на чемпионате мира, так как успешно прошла квалификацию. Напомним, все российские команды, включая сборные, отстранены от международных соревнований решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине.

В сентябре команда Валерия Карпина проведёт ещё один товарищеский матч — со сборной Катара. Встреча пройдёт 7 сентября.

