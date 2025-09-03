Скидки
«Защита у них сильная, есть хорошие нападающие». Тренер Иордании — о сборной России

Главный тренер сборной Иордании Джамал Селлами рассказал, какую пользу видит в матче с Россией.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
04 сентября 2025, четверг. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Иордания
«Россия — хорошая команда с качественными игроками. Защита у них сильная, а также есть отменные нападающие. Нам эта игра даст представление на будущее, как нам выступать на чемпионате мира. У нас был перерыв два месяца. Постараемся перезагрузить игроков. Ждём матча, чтобы получить опыт с российской сборной», — передаёт слова Селлами корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Матч Россия — Иордания состоится в четверг, 4 сентября. Команды встретятся на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск.

Сборная Иордании занимает 64-е место в рейтинге ФИФА. В 2026 году она впервые в истории сыграет на чемпионате мира, так как успешно прошла квалификацию. Напомним, все российские команды, включая сборные, отстранены от международных соревнований решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине.

В сентябре команда Валерия Карпина проведёт ещё один товарищеский матч — со сборной Катара. Встреча пройдёт 7 сентября.

