«Ротор» забил шесть безответных мячей в матче Первой лиги с «Чайкой»

Окончен матч 8-го тура Лиги Pari, в котором встречались «Чайка» (Песчанокопское) и «Ротор» (Волгоград). Победу со счётом 6:0 в этой игре одержали гости. Встреча состоялась на стадионе имени Ивана Чайки (Песчанокопское). В качестве главного арбитра матча выступил Ярослав Хромей (Воронеж).

Россия — Лига PARI . 8-й тур
03 сентября 2025, среда. 18:30 МСК
Чайка
Песчанокопское
Окончен
0 : 6
Ротор
Волгоград
0:1 Арбузов – 16'     0:2 Макаров – 43'     0:3 Хохлачёв – 58'     0:4 Давидян – 67'     0:5 Шильников – 82'     0:6 Сафронов – 90+1'    

Ярослав Арбузов открыл счёт на 16-й минуте, Сергей Макаров на 43-й минуте удвоил преимущество команды, Александр Хохлачёв забил третий гол коллектива на 58-й минуте. Давид Давидян на 67-й минуте увеличил преимущество гостей, Глеб Шильников на 82-й минуте реализовал пенальти, а на 90+1-й минуте взятием ворот отметился Илья Сафронов.

После этой игры «Чайка» находится на 15-м месте в турнирной таблице с шестью очками, «Ротор» располагается на пятой строчке с 14 очками.

В следующем туре «Чайка» 8 сентября сыграет в гостях с «Челябинском», «Ротор» 7 сентября примет на своём поле «СКА-Хабаровск».

