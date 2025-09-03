Скидки
«Приведу наш клуб к чемпионству». Эдерсон — о переходе в «Фенербахче»

Бразильский голкипер Эдерсон высказался о переходе в «Фенербахче», а также сообщил, что готов привести клуб к чемпионству.

«Прежде всего, должен сказать, что я очень, очень счастлив. Это станет для меня новым и важным вызовом. Верю, что нас ждут великие события для клуба и для меня лично. Буду наслаждаться каждым моментом, проведённым здесь. Я действительно счастлив быть здесь. Моя цель — выиграть чемпионат и внести свой вклад в развитие команды.

И встречи с руководством, и представленный мне проект были очень впечатляющими. Здесь есть несколько очень важных, замечательных игроков. У меня тут также есть друзья, которых я знаю давно. С нетерпением жду встречи с ними и возможности вместе выйти на поле. Мы будем усердно работать вместе и выведем этот клуб на вершину. Моё послание нашим болельщикам: всегда будьте с нами и всегда поддерживайте нас. Я верю, что с вашей поддержкой у нас получится хороший сезон. Буду усердно работать с товарищами по команде, отвечать им взаимностью наилучшим образом и приведу наш клуб к чемпионству».

Эдерсон выступал за «Манчестер Сити» с 2017 года. В составе «горожан» бразилец провёл 372 матча, в которых 168 раз сыграл «на ноль». За время в клубе вратарь стал обладателем 18 трофеев. Рыночная стоимость футболиста оценивается в € 20 млн.

