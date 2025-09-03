Скидки
«Сочи», «Ахмат» и «Балтика» хотели подписать Олейникова. Игрок отказался

Комментарии

«Сочи», грозненский «Ахмат» и калининградская «Балтика» хотели подписать футболиста «Крыльев Советов» Ивана Олейникова, но спортсмен хочет играть в Москве. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Полузащитник «Крыльев Советов» отказался от всех вариантов и ждёт, что с предложением вернётся «Локомотив», который сейчас раздумывает над новым оффером.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Крылья» отклонили уже три предложения «Локомотива» по трансферу нападающего Ивана Олейникова.

Олейников играет за «Крылья Советов» с лета 2024 года. В нынешнем сезоне он принял участие в пяти матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года.

