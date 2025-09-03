Скидки
Стала известна символическая сборная «Пари НН» за последние 10 лет

Стала известна символическая сборная «Пари НН» за последние 10 лет
Комментарии

Определилась символическая сборная футбольного клуба «Пари НН» за 10 лет, которую выбрали болельщики путём голосования.

Как сообщается в телеграм-канале «Пари НН», в символическую команду вошли: вратарь Артур Нигматуллин, защитники Свен Карич, Кирилл Гоцук, Никита Каккоев и Александр Эктов, полузащитники Игорь Горбунов, Александр Сапета, Николай Калинский, Хуан Босельи и нападающие Антон Хазов и Тимур Сулейманов.

В текущем сезоне «Пари НН» под руководством тренера Алексея Шпилевского набрал три очка и идёт на 15-м месте в таблице Мир РПЛ. В следующем туре 13 сентября команда примет «Оренбург» в Саранске.

Комментарии
