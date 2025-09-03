Стала известна символическая сборная «Пари НН» за последние 10 лет

Определилась символическая сборная футбольного клуба «Пари НН» за 10 лет, которую выбрали болельщики путём голосования.

Как сообщается в телеграм-канале «Пари НН», в символическую команду вошли: вратарь Артур Нигматуллин, защитники Свен Карич, Кирилл Гоцук, Никита Каккоев и Александр Эктов, полузащитники Игорь Горбунов, Александр Сапета, Николай Калинский, Хуан Босельи и нападающие Антон Хазов и Тимур Сулейманов.

В текущем сезоне «Пари НН» под руководством тренера Алексея Шпилевского набрал три очка и идёт на 15-м месте в таблице Мир РПЛ. В следующем туре 13 сентября команда примет «Оренбург» в Саранске.