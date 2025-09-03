Дуглас Сантос включён в стартовый состав сборной Бразилии на матч с Чили — Globo
Защитник «Зенита» Дуглас Сантос выйдет в стартовом составе сборной Бразилии на матч отборочного этапа чемпионата мира — 2026 с национальной командой Чили. Об этом сообщает Globo.
ЧМ-2026 — Южная Америка . Южная Америка. 17-й тур
05 сентября 2025, пятница. 03:30 МСК
Бразилия
Не начался
Чили
Согласно источнику, полностью состав «селесао» будет выглядеть следующим образом:
Бекер, Франса, Маркиньос, Магальяйнс, Сантос, Каземиро, Гимарайнс, Эстевао, Рафинья, Мартинелли, Ж. Педро.
Сборная Бразилии в рамках отбора на мировое первенство сыграет с Чили 5 сентября и с Боливией — 10 сентября.
Стоит отметить, что защитник «Зенита» Дуглас Сантос, который ранее получил гражданство РФ, снова станет легионером в Мир РПЛ, когда сыграет за «селесао».
