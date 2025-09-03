Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дуглас Сантос включён в стартовый состав сборной Бразилии на матч с Чили — Globo

Дуглас Сантос включён в стартовый состав сборной Бразилии на матч с Чили — Globo
Комментарии

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос выйдет в стартовом составе сборной Бразилии на матч отборочного этапа чемпионата мира — 2026 с национальной командой Чили. Об этом сообщает Globo.

ЧМ-2026 — Южная Америка . Южная Америка. 17-й тур
05 сентября 2025, пятница. 03:30 МСК
Бразилия
Не начался
Чили
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Согласно источнику, полностью состав «селесао» будет выглядеть следующим образом:

Бекер, Франса, Маркиньос, Магальяйнс, Сантос, Каземиро, Гимарайнс, Эстевао, Рафинья, Мартинелли, Ж. Педро.

Сборная Бразилии в рамках отбора на мировое первенство сыграет с Чили 5 сентября и с Боливией — 10 сентября.

Стоит отметить, что защитник «Зенита» Дуглас Сантос, который ранее получил гражданство РФ, снова станет легионером в Мир РПЛ, когда сыграет за «селесао».

Материалы по теме
«Зенит» отказался продавать Педро в рамках нынешнего трансферного окна — журналист Ауна
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android