«Торпедо» не смогло обыграть «Уфу» в матче Первой лиги, у москвичей одна победа в сезоне

Московское «Торпедо» сыграло вничью с «Уфой» в домашнем матче 8-го тура Pari Первой лиги. Встреча на «Арене Химки» завершилась со счётом 0:0.

«Торпедо», которое в этом сезоне одержало победу лишь в одном матче, набрало пять очков и располагается на 16-й строчке в таблице Первой лиги. «Уфа» с девятью очками идёт девятой.

В следующем матче 7 сентября автозаводцы сыграют в гостях с челнинском «КАМАЗом», «Уфа» в этот же день встретится на выезде с новороссийским «Черноморцем».

Сейчас исполняющим обязанности главного тренера «Торпедо» является 58-летний Сергей Жуков. «Уфу» возглавляет тренер Омари Тетрадзе.