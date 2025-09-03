Скидки
Главная Футбол Новости

Торпедо Москва — Уфа, результат матча 3 сентября 2025, счет 0:0, 8-й тур Первой лиги 2025/2026

«Торпедо» не смогло обыграть «Уфу» в матче Первой лиги, у москвичей одна победа в сезоне
Комментарии

Московское «Торпедо» сыграло вничью с «Уфой» в домашнем матче 8-го тура Pari Первой лиги. Встреча на «Арене Химки» завершилась со счётом 0:0.

Россия — Лига PARI . 8-й тур
03 сентября 2025, среда. 19:00 МСК
Торпедо М
Москва
Окончен
0 : 0
Уфа
Уфа

«Торпедо», которое в этом сезоне одержало победу лишь в одном матче, набрало пять очков и располагается на 16-й строчке в таблице Первой лиги. «Уфа» с девятью очками идёт девятой.

В следующем матче 7 сентября автозаводцы сыграют в гостях с челнинском «КАМАЗом», «Уфа» в этот же день встретится на выезде с новороссийским «Черноморцем».

Сейчас исполняющим обязанности главного тренера «Торпедо» является 58-летний Сергей Жуков. «Уфу» возглавляет тренер Омари Тетрадзе.

Календарь Первой лиги
Турнирная таблица Первой лиги
