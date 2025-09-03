Скидки
Доннарумма: Серия А более не привлекает игроков? Я слышу много ерунды

Голкипер Джанлуиджи Доннарумма, который ранее перешёл из «Пари Сен-Жермен» в «Манчестер Сити», высказался о нынешнем уровне итальянского футбола.

«Правда ли, что итальянские игроки переходят в АПЛ, поскольку Серия А более их не привлекает? Я часто слежу за Серией А — это сильная лига, которая стала гораздо лучше. Каждый игрок сам делает свой выбор, но я думаю, что люди, утверждающие, будто в этом чемпионате не осталось талантов, несут ерунду. Я слышу много чуши, но точно могу сказать, что таланты там есть, молодые игроки обладают качеством, а сборная может стать гораздо сильнее. Со временем уверенность в своих силах также станет больше, об этом все узнают, уверен, вся Италия проделает замечательную работу и мы достигнем многого», — приводит слова Доннаруммы Football Italia.

