«Торпедо» интересуется Годяевым, Трошечкиным и Швецом — источник

Московское «Торпедо» интересуется тремя футболистами из Мир РПЛ, сообщает журналист Иван Карпов в телеграм-канале.

По данным Карпова, автозаводцы рассчитывают усилить состав футболистом «Локомотива» Данилой Годяевым, игроком «Пари НН» Александром Трошечкиным и экс-хавбеком «Ахмата» Антоном Швецом.

В этом сезоне 21-летний Годяев провёл три матча за «Локомотив», не отметившись результативными действиями. 29-летний Трошечкин и 32-летний Швец на поле в этом сезоне не выходили, последний покинул «Ахмат» летом.

«Торпедо», которое в этом сезоне одержало победу лишь в одном матче, набрало пять очков и располагается на 16-й строчке в таблице Первой лиги.