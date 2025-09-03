Скидки
Головин и Хайкин включены в заявки «Монако» и «Будё-Глимт» для участия в Лиге чемпионов

Комментарии

Полузащитник Александр Головин и голкипер Никита Хайкин включены в заявки «Монако» и «Будё-Глимт» соответственно для участия в матчах общего этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

Напомним, монегаски на общем этапе турнира встретятся со следующими командами: «Манчестер Сити» (дома), «Реал», «Ювентус» (дома), «Брюгге», «Тоттенхэм Хотспур» (дома), «Будё-Глимт», «Галатасарай» (дома), «Пафос».

У «Будё-Глимт» следующий состав соперников: «Манчестер Сити» (дома), дортмундская «Боруссия», «Ювентус» (дома), «Атлетико», «Тоттенхэм Хотспур» (дома), «Славия», «Монако» (дома), «Галатасарай».

Финал Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 пройдёт 30 мая 2026 года на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште.

