Казахстанский «Кайрат» опубликовал заявку команды на Лигу чемпионов

Сегодня, 3 сентября, клубы-участники общего этапа Лиги чемпионов опубликовали заявки на предстоящий сезон турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с игроками, включёнными в заявку казахстанского клуба «Кайрат» (Алма-Ата).
Вратари:
Александр Заруцкий;
Ильдар Мендыгалиев;
Диас Реимов;
Темирлан Анарбеков;
Шерхан Калмурза.
Защитники:
Луиш Мата;
Дамир Касабулат;
Лев Кургин;
Александр Мартынович;
Офри Арад;
Александр Мринский;
Александр Широбоков;
Акежан Каликулов;
Лука Гадрани;
Данияр Ташпулатов;
Егор Сорокин.
Полузащитники:
Адилет Садыбеков;
Гиорги Зариа;
Олжас Байбек;
Дан Глазер;
Еркин Тапалов;
Юг Станоев;
Абылай Толеухан;
Даулет Орынбасар;
Валерий Громыко;
Азамат Туякбаев.
Нападающие:
Жоржинью;
Дастан Сатпаев;
Эдмилсон;
Исмаил Бекболат;
Рамазан Багдат;
Рикардиньо.
Тренер: Рафаэль Уразбахтин.
В рамках общего этапа Лиги чемпионов «Кайрат» сыграет со «Спортингом» (в гостях, 18 сентября), с мадридским «Реалом» (дома, 30 сентября), с «Пафосом» (дома, 21 октября), с «Интером» (в гостях, 5 ноября), с «Копенгагеном» (в гостях, 26 ноября), с «Олимпиакосом» (дома, 9 декабря), с «Брюгге» (дома, 20 января) и с «Арсеналом» (в гостях, 28 января).