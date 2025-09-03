Казахстанский «Кайрат» опубликовал заявку команды на Лигу чемпионов

Сегодня, 3 сентября, клубы-участники общего этапа Лиги чемпионов опубликовали заявки на предстоящий сезон турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с игроками, включёнными в заявку казахстанского клуба «Кайрат» (Алма-Ата).

Вратари:

Александр Заруцкий;

Ильдар Мендыгалиев;

Диас Реимов;

Темирлан Анарбеков;

Шерхан Калмурза.

Защитники:

Луиш Мата;

Дамир Касабулат;

Лев Кургин;

Александр Мартынович;

Офри Арад;

Александр Мринский;

Александр Широбоков;

Акежан Каликулов;

Лука Гадрани;

Данияр Ташпулатов;

Егор Сорокин.

Полузащитники:

Адилет Садыбеков;

Гиорги Зариа;

Олжас Байбек;

Дан Глазер;

Еркин Тапалов;

Юг Станоев;

Абылай Толеухан;

Даулет Орынбасар;

Валерий Громыко;

Азамат Туякбаев.

Нападающие:

Жоржинью;

Дастан Сатпаев;

Эдмилсон;

Исмаил Бекболат;

Рамазан Багдат;

Рикардиньо.

Тренер: Рафаэль Уразбахтин.

В рамках общего этапа Лиги чемпионов «Кайрат» сыграет со «Спортингом» (в гостях, 18 сентября), с мадридским «Реалом» (дома, 30 сентября), с «Пафосом» (дома, 21 октября), с «Интером» (в гостях, 5 ноября), с «Копенгагеном» (в гостях, 26 ноября), с «Олимпиакосом» (дома, 9 декабря), с «Брюгге» (дома, 20 января) и с «Арсеналом» (в гостях, 28 января).