Дубль Калмыкова помог тульскому «Арсеналу» обыграть «СКА-Хабаровск» в матче Первой лиги
Поделиться
Тульский «Арсенал» одержал победу над «СКА-Хабаровском» в матче 8-го тура Pari Первой лиги. Встреча в Туле завершилась со счётом 3:1.
Россия — Лига PARI . 8-й тур
03 сентября 2025, среда. 20:00 МСК
Арсенал Т
Тула
Окончен
3 : 1
СКА-Хабаровск
Хабаровск
0:1 Гребёнкин – 10' 1:1 Калмыков – 37' 2:1 Калмыков – 42' 3:1 Горбунов – 48'
В составе хозяев поля дубль оформил Амур Калмыков, ещё один мяч забил Игорь Горбунов. У гостей отличился Ярослав Гребёнкин.
Команда Дмитрия Гунько набрала 13 очков и располагается на седьмой строчке с таблице Первой лиги. «СКА-Хабаровск» под руководством Алексея Поддубского с девятью очками идёт на 10-м месте.
В следующем матче 8 сентября туляки сыграют на выезде с воронежским «Факелом», хабаровчане днём ранее встретятся на гостевом поле с волгоградским «Ротором».
Материалы по теме
Комментарии
- 3 сентября 2025
-
23:22
-
23:13
-
23:06
-
22:46
-
22:41
-
22:38
-
22:30
-
22:10
-
22:01
-
21:56
-
21:54
-
21:43
-
21:31
-
21:20
-
21:00
-
20:54
-
20:42
-
20:36
-
20:27
-
20:22
-
20:07
-
20:03
-
19:57
-
19:57
-
19:56
-
19:39
-
19:37
-
19:33
-
19:32
-
19:31
-
19:27
-
19:24
-
19:13
-
19:13
-
18:57