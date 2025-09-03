Дубль Калмыкова помог тульскому «Арсеналу» обыграть «СКА-Хабаровск» в матче Первой лиги

Тульский «Арсенал» одержал победу над «СКА-Хабаровском» в матче 8-го тура Pari Первой лиги. Встреча в Туле завершилась со счётом 3:1.

В составе хозяев поля дубль оформил Амур Калмыков, ещё один мяч забил Игорь Горбунов. У гостей отличился Ярослав Гребёнкин.

Команда Дмитрия Гунько набрала 13 очков и располагается на седьмой строчке с таблице Первой лиги. «СКА-Хабаровск» под руководством Алексея Поддубского с девятью очками идёт на 10-м месте.

В следующем матче 8 сентября туляки сыграют на выезде с воронежским «Факелом», хабаровчане днём ранее встретятся на гостевом поле с волгоградским «Ротором».