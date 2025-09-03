Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Арсенал Тула — СКА-Хабаровск, результат матча 3 сентября 2025, счет 3:1, 8-й тур Первой лиги 2025/2026

Дубль Калмыкова помог тульскому «Арсеналу» обыграть «СКА-Хабаровск» в матче Первой лиги
Комментарии

Тульский «Арсенал» одержал победу над «СКА-Хабаровском» в матче 8-го тура Pari Первой лиги. Встреча в Туле завершилась со счётом 3:1.

Россия — Лига PARI . 8-й тур
03 сентября 2025, среда. 20:00 МСК
Арсенал Т
Тула
Окончен
3 : 1
СКА-Хабаровск
Хабаровск
0:1 Гребёнкин – 10'     1:1 Калмыков – 37'     2:1 Калмыков – 42'     3:1 Горбунов – 48'    

В составе хозяев поля дубль оформил Амур Калмыков, ещё один мяч забил Игорь Горбунов. У гостей отличился Ярослав Гребёнкин.

Команда Дмитрия Гунько набрала 13 очков и располагается на седьмой строчке с таблице Первой лиги. «СКА-Хабаровск» под руководством Алексея Поддубского с девятью очками идёт на 10-м месте.

В следующем матче 8 сентября туляки сыграют на выезде с воронежским «Факелом», хабаровчане днём ранее встретятся на гостевом поле с волгоградским «Ротором».

Календарь Первой лиги
Турнирная таблица Первой лиги
Материалы по теме
«Торпедо» интересуется Годяевым, Трошечкиным и Швецом — источник
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android