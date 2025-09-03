Скидки
Главная Футбол Новости

Результаты матчей Первой лиги 2025/2026 по футболу на 3 сентября

Результаты матчей Первой лиги — 2025/2026 по футболу на 3 сентября
Сегодня, 4 сентября состоялись семь матчей в 8-м туре Лиги Pari. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей 8-го тура Первой лиги 3 сентября:

«Енисей» — «Шинник» — 0:0;
«Волга» — «Черноморец» — 1:1;
«Нефтехимик» — «Родина» — 1:5;
«Сокол» — «КАМАЗ» — 0:2;
«Чайка» — «Ротор» — 0:6;
«Торпедо» — «Уфа» — 0:0;
«Арсенал» — «СКА-Хабаровск» — 3:1.

Турнирную таблицу чемпионата возглавляет екатеринбургский «Урал» с 18 очками, следом с тем же количеством очков идёт воронежский «Факел». В зоне стыковых матчей за выход в Мир РПЛ находятся «КАМАЗ» (17) и костромской «Спартак» (16). Замыкает турнирную таблицу новороссийский «Черноморец», который набрал три очка за семь игр.

