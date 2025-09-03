Скидки
«Тоттенхэм» не включил Теля в заявку ЛЧ. Игрок «Ливерпуля» Кьеза — тоже вне заявки

Комментарии

«Тоттенхэм Хотспур» не включил нападающего Матиса Теля в заявку для участие в Лиге чемпионов. Его коллега по амплуа из «Ливерпуля» Федерико Кьеза оказался в аналогичной ситуации. Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

Напомним, на общем этапе турнира «Тоттенхэм Хотспур» сыграет со следующими соперниками: дортмундская «Боруссия» (дома), «Пари Сен-Жермен», «Вильярреал» (дома), «Айнтрахт», «Славия» Прага (дома), «Будё-Глимт», «Копенгаген» (дома), «Монако».

«Ливерпулю» предстоит встретиться со следующими оппонентами: «Реал» (дома), «Интер», «Атлетико» (дома), «Айнтрахт, ПСВ (дома), «Марсель», «Карабах» (дома), «Галатасарай».

