Голкипер «Манчестер Сити» Доннарумма рассказал о своей дружбе с теннисистом Синнером

Голкипер «Манчестер Сити» Доннарумма рассказал о своей дружбе с теннисистом Синнером
Голкипер Джанлуиджи Доннарумма, который ранее перешёл из «Пари Сен-Жермен» в «Манчестер Сити», рассказал о своей дружбе с итальянским теннисистом Янником Синнером.

«Мы постоянно общаемся с Синнером, обсуждаем всё, кроме футбола и тенниса. Мы стараемся хорошо проводить время, шутить, а перед матчами, разумеется, желаем друг другу удачи. Он похож на меня: любит свою семью и ценит личное пространство, у нас прочная связь», — приводит слова Доннаруммы Football Italia.

В прошлом сезоне Доннарумма в составе «ПСЖ» стал чемпионом Франции, выиграл Кубок и Суперкубок страны, завоевал трофей Лиги чемпионов и дошёл до финала клубного чемпионата мира.

Синнер является четырёхкратным чемпионом турниров «Большого шлема» и первой ракеткой мира.

