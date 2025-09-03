Карпин высказался о том, что «ПСЖ» не упомянул Сафонова в посте об игроках сборных

Главный тренер сборной России Валерий Карпин считает неправильным, что «ПСЖ» не упомянул российского вратаря Матвея Сафонова в качестве игрока команды, вызванного в национальную команду.

Ранее «ПСЖ» опубликовал пост в социальной сети Х, посвящённый игрокам, получившим вызов в свои национальные команды на сентябрьские матчи. Сафонов не был упомянут в публикации.

— «ПСЖ» не объявил, что Сафонов уехал в сборную, хотя остальных назвали. Ваше мнение как тренера сборной?

— В смысле обидно? Это неправильно, да. Вот Чеферин говорит одно, делает другое, то же и здесь. Обидно, но что, плакать? Имеем в виду, окей, — передает слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Матч Россия — Иордания состоится в четверг, 4 сентября. Команды встретятся на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск.

Сборная Иордании занимает 64-е место в рейтинге ФИФА. В 2026 году она впервые в истории сыграет на чемпионате мира, так как успешно прошла квалификацию. Напомним, все российские команды, включая сборные, отстранены от международных соревнований решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине.

В сентябре команда Валерия Карпина проведёт ещё один товарищеский матч — со сборной Катара. Встреча пройдёт 7 сентября.