Алехандро Гарначо выбрал игровой номер в «Челси»

Стало известно, под каким игровым номером будет выступать новичок лондонского «Челси» Алехандро Гарначо.

Как сообщает пресс-служба «синих», аргентинец будет играть под номером 49. Ранее под этим номером в «Челси» выступал Ричард Олисе.

По данным СМИ, стоимость трансфера Гарначо из «Манчестер Юнайтед» в «Челси» составила около £ 40 млн (чуть более € 46 млн).

Гарначо — выпускник академии «Манчестер Юнайтед», куда перебрался в 16-летнем возрасте из «Атлетико». За карьеру в первой команде «красных дьяволов» нападающий принял участие в 144 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 26 голами и 22 результативными передачами.