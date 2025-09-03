Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стала известна предварительная стоимость билетов на матчи чемпионата мира — 2026

Стала известна предварительная стоимость билетов на матчи чемпионата мира — 2026
Комментарии

Самые дешёвые билеты на матчи группового этапа чемпионата мира — 2026 будут стоить $ 60. Об этом сообщает ESPN.

В данном случае речь идёт о билете на одну игру, а не о пакете из нескольких матчей. Отмечается, что самый дорогой билет на финал мирового первенства обойдётся в $ 6710. Источник подчёркивает, что за оставшееся до мундиаля время эти цены могут измениться.

Чемпионат мира 2026 года пройдёт в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Турнир впервые состоится с участием 48 национальных команд. От США мундиаль примут 11 городов, от Мексики — три, от Канады — два. Действующим чемпионом мира по футболу является сборная Аргентины.

Материалы по теме
Зидан станет тренером сборной Франции после чемпионата мира 2026 года — Брисбуа
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android