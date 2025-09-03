Стала известна предварительная стоимость билетов на матчи чемпионата мира — 2026

Самые дешёвые билеты на матчи группового этапа чемпионата мира — 2026 будут стоить $ 60. Об этом сообщает ESPN.

В данном случае речь идёт о билете на одну игру, а не о пакете из нескольких матчей. Отмечается, что самый дорогой билет на финал мирового первенства обойдётся в $ 6710. Источник подчёркивает, что за оставшееся до мундиаля время эти цены могут измениться.

Чемпионат мира 2026 года пройдёт в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Турнир впервые состоится с участием 48 национальных команд. От США мундиаль примут 11 городов, от Мексики — три, от Канады — два. Действующим чемпионом мира по футболу является сборная Аргентины.