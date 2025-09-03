Скидки
Голкипер Матвей Сафонов включён в заявку «ПСЖ» на матчи Лиги чемпионов

«Пари Сен-Жермен» включил голкипера Матвея Сафонова в заявку на матчи общего этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

Напомним, соперниками парижан на данной стадии турнира станут следующие команды: «Бавария» (дома), «Барселона», «Аталанта» (дома), «Байер», «Тоттенхэм Хотспур» (дома), «Спортинг», «Ньюкасл Юнайтед» (дома), «Атлетик» Бильбао.

В минувшем сезоне российский вратарь принял участие в 17 матчах во всех турнирах, семь из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

