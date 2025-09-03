Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«У него большой контракт». Смолов объяснил, почему Кордоба не покинет «Краснодар»

«У него большой контракт». Смолов объяснил, почему Кордоба не покинет «Краснодар»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший нападающий «Краснодара» Федор Смолов считает, что форвард Джон Кордоба останется в российском клубе. Ранее колумбиец заявил, что готов покинуть Мир РПЛ из-за предвзятости судей к нему.

«Не думаю, что Кордоба захочет уехать из России. Хотел бы — уже бы уехал. Я знаю, что его здесь всё устраивает, ему нравится, как к нему относятся, ему нравится Краснодар с точки зрения инфраструктуры и что тут тёплый регион.

Джон — это парень, которому важно чувствовать свою значимость. Плюс есть все предпосылки стать чемпионом второй раз, у него хороший контракт…

Объективно, у него большой контракт. Я не уверен, что ему в Саудовской Аравии дали бы такие деньги. Он не сможет столько получать ни в одной другой команде мира», — сказал Смолов в подкасте Smol FM.

Материалы по теме
«Всё равно, что со мной сделают. Надоело!» Жёсткие Кордоба и Мусаев после судейства с ЦСКА
«Всё равно, что со мной сделают. Надоело!» Жёсткие Кордоба и Мусаев после судейства с ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android