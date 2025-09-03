«У него большой контракт». Смолов объяснил, почему Кордоба не покинет «Краснодар»

Бывший нападающий «Краснодара» Федор Смолов считает, что форвард Джон Кордоба останется в российском клубе. Ранее колумбиец заявил, что готов покинуть Мир РПЛ из-за предвзятости судей к нему.

«Не думаю, что Кордоба захочет уехать из России. Хотел бы — уже бы уехал. Я знаю, что его здесь всё устраивает, ему нравится, как к нему относятся, ему нравится Краснодар с точки зрения инфраструктуры и что тут тёплый регион.

Джон — это парень, которому важно чувствовать свою значимость. Плюс есть все предпосылки стать чемпионом второй раз, у него хороший контракт…

Объективно, у него большой контракт. Я не уверен, что ему в Саудовской Аравии дали бы такие деньги. Он не сможет столько получать ни в одной другой команде мира», — сказал Смолов в подкасте Smol FM.