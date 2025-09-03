Скидки
Защитник «Ренна» Ву расторгнет контракт с клубом и перейдёт в «Спартак» — AfricaFoot

Камерунский защитник Кристофер Ву достиг соглашения с «Ренном» о расторжении контракта и продолжит карьеру в московском «Спартаке», сообщает Africafoot.

По данным источника, 23‑летний игрок перейдет в московский клуб на правах свободного агента.

В прошлом сезоне Ву провёл за «Ренн» 21 матч во всех турнирах и не отметился результативными действиями. В текущем сезоне Кристофер сыграл в двух матчах, в одном из них получил красную карточку.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 6 млн. Ранее защитник защищал цвета французских «Ланса» и «Нанси». За сборную Камеруна Ву провёл 21 матч, забил два гола.

