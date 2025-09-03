«Из-за переизбытка мы порой теряем интерес». Кунде — о насыщенном расписании матчей

Правый защитник «Барселоны» и сборной Франции Жюль Кунде высказался о влиянии насыщенного игрового расписания на отношение к матчам.

«Я уже неоднократно об этом говорил: есть моменты, требующие улучшения, а также мнения, которые следует учитывать, особенно это касается точки зрения футболистов, но ещё и тренеров, а также менее заметных работников штаба.

Все те, кто работает в футболе, порой становятся жертвами этого темпа. Речь идёт о целой экосистеме. Тот факт, что у нас так много матчей… Когда мы злоупотребляем определёнными вещами, то не придаём им особого значения. Возможно, из-за переизбытка мы порой теряем интерес к матчам. Всё это нужно изучать и менять», — приводит слова Кунде RMC Sport.