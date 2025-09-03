Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Из-за переизбытка мы порой теряем интерес». Кунде — о насыщенном расписании матчей

«Из-за переизбытка мы порой теряем интерес». Кунде — о насыщенном расписании матчей
Комментарии

Правый защитник «Барселоны» и сборной Франции Жюль Кунде высказался о влиянии насыщенного игрового расписания на отношение к матчам.

«Я уже неоднократно об этом говорил: есть моменты, требующие улучшения, а также мнения, которые следует учитывать, особенно это касается точки зрения футболистов, но ещё и тренеров, а также менее заметных работников штаба.

Все те, кто работает в футболе, порой становятся жертвами этого темпа. Речь идёт о целой экосистеме. Тот факт, что у нас так много матчей… Когда мы злоупотребляем определёнными вещами, то не придаём им особого значения. Возможно, из-за переизбытка мы порой теряем интерес к матчам. Всё это нужно изучать и менять», — приводит слова Кунде RMC Sport.

Материалы по теме
Дембеле находится в расположении сборной Франции, но тренируется индивидуально — L'Equipe
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android