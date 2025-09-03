Карпин: Миранчук и Головин долго летели. Поэтому они готовятся к игре с Катаром

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, что полузащитники Алексей Миранчук и Александр Головин вряд ли сыграют в товарищеском матче с Иорданией.

«В этот раз с линиями никакими сложностей не было. Тренерский штаб коллегиально решал, кого приглашать. Определяем, кто и в каком состоянии находится. Кому‑то больше пауза нужна, поэтому они, допустим, готовятся к матчу седьмого числа, а не четвёртого.

Состав формировался не только исходя из наших желаний. [Алексей] Миранчук и [Александр] Головин долго летели. Поэтому они готовятся ко второй игре. Учитывали многие факторы», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

Матч Россия — Иордания состоится в четверг, 4 сентября. Команды встретятся на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск.

Сборная Иордании занимает 64-е место в рейтинге ФИФА. В 2026 году она впервые в истории сыграет на чемпионате мира, так как успешно прошла квалификацию. Напомним, все российские команды, включая сборные, отстранены от международных соревнований решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине.

В сентябре команда Валерия Карпина проведёт ещё один товарищеский матч — со сборной Катара. Встреча пройдёт 7 сентября.