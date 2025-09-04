Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«В Казахстане все болеют за «Кайрат». Игрок «Астаны» — о казахстанской команде в ЛЧ

«В Казахстане все болеют за «Кайрат». Игрок «Астаны» — о казахстанской команде в ЛЧ
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Астаны» Макс Эбонг назвал большим достижением для казахстанского футбола выход алма-атинского «Кайрата» в общий этап Лиги Чемпионов.

«В Казахстане все — и другие клубы, и их болельщики — болеют за «Кайрат». Это большое достижение для всего футбола в Казахстане: не каждый год клуб из этой страны выходит в общий этап Лиги чемпионов. Все кругом этому рады. Никакой зависти или ревности у поклонников других команд точно нет — в еврокубках все переживаем за «Кайрат».

Это большое событие и для белорусских ребят. Валеру Громыко и Сашу Мартыновича почти сразу поздравил с проходом «Селтика». Для каждого это знаковый момент», — приводит Sports.kz слова Эбонга со ссылкой на Betnews.by.

В рамках общего этапа Лиги чемпионов «Кайрат» сыграет со «Спортингом» (в гостях, 18 сентября), с мадридским «Реалом» (дома, 30 сентября), с «Пафосом» (дома, 21 октября), с «Интером» (в гостях, 5 ноября), с «Копенгагеном» (в гостях, 26 ноября), с «Олимпиакосом» (дома, 9 декабря), с «Брюгге» (дома, 20 января) и с «Арсеналом» (в гостях, 28 января).

Календарь Лиги чемпионов
Материалы по теме
Казахстанский «Кайрат» опубликовал заявку команды на Лигу чемпионов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android