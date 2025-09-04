«В Казахстане все болеют за «Кайрат». Игрок «Астаны» — о казахстанской команде в ЛЧ

Полузащитник «Астаны» Макс Эбонг назвал большим достижением для казахстанского футбола выход алма-атинского «Кайрата» в общий этап Лиги Чемпионов.

«В Казахстане все — и другие клубы, и их болельщики — болеют за «Кайрат». Это большое достижение для всего футбола в Казахстане: не каждый год клуб из этой страны выходит в общий этап Лиги чемпионов. Все кругом этому рады. Никакой зависти или ревности у поклонников других команд точно нет — в еврокубках все переживаем за «Кайрат».

Это большое событие и для белорусских ребят. Валеру Громыко и Сашу Мартыновича почти сразу поздравил с проходом «Селтика». Для каждого это знаковый момент», — приводит Sports.kz слова Эбонга со ссылкой на Betnews.by.

В рамках общего этапа Лиги чемпионов «Кайрат» сыграет со «Спортингом» (в гостях, 18 сентября), с мадридским «Реалом» (дома, 30 сентября), с «Пафосом» (дома, 21 октября), с «Интером» (в гостях, 5 ноября), с «Копенгагеном» (в гостях, 26 ноября), с «Олимпиакосом» (дома, 9 декабря), с «Брюгге» (дома, 20 января) и с «Арсеналом» (в гостях, 28 января).