Клубы потратили рекордные $ 9,76 млрд в летнее трансферное окно, сообщили в ФИФА

Клубы потратили рекордные $ 9,76 млрд в летнее трансферное окно, сообщили в ФИФА
Клубы потратили рекордную сумму в летнее трансферное окно в 2025 году, сообщила Международная федерация футбола (ФИФА).

Летнее трансферное окно было открыто с 1 июня по 2 сентября, включая специальный период с 1 по 10 июня в связи с проведением клубного чемпионата мира в США. За это время в мужском профессиональном футболе было заключено чуть менее 12 тыс. международных трансферов, это новый рекорд.

Расходы клубов на трансферы выросли до $ 9,76 млрд, что тоже является рекордным показателем за всю историю наблюдений. Нынешний показатели превысили суммы за аналогичный период в 2024 году более чем на 50%.

Отмечается, что английские клубы потратили более $ 3 млрд. Это рекорд за все времена среди национальных ассоциаций.

