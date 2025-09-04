Скидки
Нападающий Габриэл Жезус не включён в заявку «Арсенала» на Лигу чемпионов

Комментарии

«Арсенал» не включил нападающего Габриэла Жезуса в заявку на матчи общего этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщается на сайте УЕФА.

Напомним, на данной стадии турнира соперниками «канониров» станут: «Бавария» (дома), «Интер», «Атлетико» (дома), «Брюгге», «Олимпиакос» (дома), «Славия» Прага, «Кайрат» (дома), «Атлетик» из Бильбао.

Габриэл Жезус выступает за лондонцев с 2022 года. В общей сложности за этот период бразилец провёл за эту команду 96 матчей, в которых забил 26 голов и отдал 20 результативных передач.

Финал Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 пройдёт 30 мая 2026 года на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште.

Новости. Футбол
