Нападающий Александр Митрович переходит из клуба «Аль-Хиляль» в «Аль-Райян» — Романо

Нападающий Александр Митрович переходит из клуба «Аль-Хиляль» в «Аль-Райян» — Романо
Нападающий Александр Митрович в ближайшее время перейдёт из клуба «Аль-Хиляль» в «Аль-Райян». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

По данным источника, футболист и «Аль-Хиляль» договорились о досрочном прекращении действия контракта, игрок пополнит состав своей новой команды как свободный агент.

Митровичу 30 лет, он выступал за «Аль-Хиляль» с августа 2023 года. За этот период футболист забил 68 голов и отдал 15 голевых передач в 79 матчах. Ранее серб также играл за «Андерлехт», «Ньюкасл Юнайтед», «Фулхэм» и другие команды. По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость игрока составляет € 18 млн.

