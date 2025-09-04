«Атлетик» выступил с заявлением о срыве трансфера Эмерика Лапорта из «Аль-Насра»

«Атлетик» Бильбао сделал официальное заявление на своём сайте о срыве трансфера защитника «Аль-Насра» Эмерика Лапорта. Ранее сообщалось, что возвращение защитника в стан бискайцев, воспитанником которых он является, сорвалось из-за того, что саудовский клуб не успел вовремя подать документы.

«ФИФА на данный момент отказала в оформлении Сертификата международного трансфера (CTI), поэтому Лапорт не может быть зарегистрирован за «Атлетик».

«Атлетик» сообщает своим членам и болельщикам, что Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) направляла в ФИФА запрос о получении от Федерации футбола Саудовской Аравии CTI для оформления перехода Лапорта, но получила отказ.

Хронология событий:

1. 1 сентября, в рамках регистрационного окна, Лапорт, саудовский клуб «Аль‑Наср» и «Атлетик» согласовали переход игрока при соблюдении ряда условий.

2. В тот же день «Атлетик» загрузил запрос на платформу TMS ФИФА (cистема согласования трансферов ФИФА. – Прим. «Чемпионата»), однако процедура не была полностью завершена по причинам, не зависящим от клуба.

3. 2 сентября RFEF обратилась в ФИФА с просьбой сделать исключение в процедуре валидации, чтобы получить CTI от Федерации футбола Саудовской Аравии и зарегистрировать игрока за «Атлетик».

4. 3 сентября RFEF уведомила «Атлетик» письменно о том, что ФИФА отказала в этой просьбе и получение CTI на данный момент невозможно.

Клуб продолжает работать над реализацией договорённости между «Аль‑Насром», игроком и «Атлетиком» и изучает все возможные варианты в рамках действующего законодательства. Если в итоге переход не состоится, достигнутые ранее соглашения утратят силу, и для клуба не наступят финансовые обязательства — это предусмотрено отлагательными условиями в контрактах между «Атлетиком», «Аль‑Насром» и игроком. «Атлетик» подчёркивает приверженность прозрачности и обещает дать подробные разъяснения после исчерпания всех возможных путей урегулирования ситуации», — говорится в заявлении.

Эмерик Лапорт покинул «Атлетик» Бильбао в январе 2018 года и перешёл в «Манчестер Сити» за € 65 млн. В августе позапрошлого года испанец перебрался в «Аль-Наср», за который выступает португалец Криштиану Роналду.

