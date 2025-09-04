Скидки
Экс-игрок «Динамо» Сазонов не смог перейти в «Хетафе» из-за задержки сделки на 120 секунд

Комментарии

Воспитанник «Зенита» и экс-защитник московского «Динамо», ныне выступающий за итальянский «Торино» Саба Сазонов не смог перейти в аренду в испанский «Хетафе» из-за задержки трансфера на 120 секунд. Об этом сообщает портал Gola TV.

По информации источника, все документы загрузили лишь в 00:02 по времени Мадрида, когда трансферное окно в Испании уже закрылось. Отмечается, что сначала «Хетафе» долго не мог освободить место в зарплатной ведомости, а когда сделка всё же стала возможной, представитель «Торино» неверно указал email игрока, на который должен был прийти код подтверждения для системы регистрации трансферов.

Таким образом, Сазонов останется в «Торино» либо перейдёт в клуб из страны, где трансферное окно ещё не закрыто, а именно Турция, Греция, Россия, Саудовская Аравия и Швейцария.

Минувший сезон Сазонов провёл в «Эмполи» на правах аренды, однако не сыграл ни одного матча за клуб из-за разрыва крестообразных связок на тренировке итальянского клуба в самом начале кампании-2024/2025. Действующее трудовое соглашение игрока с «Торино» рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.

