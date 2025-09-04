Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Иногда выглядел нелепо, иногда вообще не уровень». Григорян — об игре Дуарте за «Спартак»

«Иногда выглядел нелепо, иногда вообще не уровень». Григорян — об игре Дуарте за «Спартак»
Аудио-версия:
Комментарии

Российский тренер и телеэксперт Александр Григорян высказался об игре защитника Алексиса Дуарте, который недавно ушёл из московского «Спартака» в бразильский «Сантос».

«Много противоречий было в его игре. Иногда казалось, что это вообще не уровень. Иногда казалось, не хочется никого обидеть, но он выглядел нелепо. Но если говорить о последнем этапе, то он был основным центральным защитником красно‑белых», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».

Дуарте перешёл в «Спартак» из «Серро Портеньо» зимой 2023 года. За это время защитник принял участие в 67 матчах во всех турнирах, в которых он отметился результативной передачей. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 3 млн.

Материалы по теме
«Спартак» продал Дуарте. Теперь у Станковича серьёзные тактические проблемы
«Спартак» продал Дуарте. Теперь у Станковича серьёзные тактические проблемы

Как появился «Спартак»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android