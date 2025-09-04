Скидки
«Трамп не собирался уходить». Кукурелья – о президенте США на церемонии награждения КЧМ

«Трамп не собирался уходить». Кукурелья – о президенте США на церемонии награждения КЧМ
Защитник «Челси» Марк Кукурелья высказался о том, что президент США Дональд Трамп присутствовал на подиуме при награждении команды после победы на клубном чемпионате мира, в финале которого команда обыграла «ПСЖ» со счётом 3:0.

«Это было, безусловно, особенное впечатление. Он остался на подиуме, чтобы вместе с нами отпраздновать титул. Но при этом нам сказали, что мы не можем начинать празднование, пока он не уйдёт. А Трамп не собирался уходить. Он хотел быть рядом с нами. Более того, он даже забрал с собой чемпионскую медаль, которую, как я видел, потом держал у себя в Белом доме в кабинете!» — приводит слова Кукурельи AS.

Трамп во время награждения несколько секунд стоял в первом ряду вместе с празднующими футболистами «Челси».

