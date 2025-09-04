Скидки
Алонсо вошёл в число номинантов на звание тренера августа в Ла Лиге в свой первый сезон

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо вошёл в число номинантов на звание лучшего тренера августа в Ла Лиге в свой первый же сезон во главе испанским грандом.

Как сообщает пресс-служба Ла Лиги, в число номинантов также вошли наставник «Атлетика» из Бильбао Эрнесто Вальверде и испанский специалист, возглавляющий «Эспаньол», Маноло Гонсалес.

Отметим, в первых трёх турах сезона-2025/2026 Ла Лиги «Реал» набрал девять очков из девяти возможных и возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании. «Атлетик» располагается на втором месте, также набрав максимальное количество очков. «Эспнаьол» идёт на пятом месте, имея в своём активе семь очков: победа над «Атлетико» (2:1) и «Осасуной» (1:0), а также ничья с «Реалом Сосьедад» (2:2).

