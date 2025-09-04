Скидки
Стали известны все номинанты на звание лучшего игрока августа в Ла Лиге

Мбаппе, Ямаль, Нико Уильямс — в числе номинантов на звание игрока августа в Ла Лиге
Официальный сайт испанской Ла Лиги объявил имена номинантов на звание лучшего игрока августа в Примере сезона-2025/2026.

В число претендентов на индивидуальную награду вошли пять футболистов: форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе, вингер «Атлетика» из Бильбао Нико Уильямс, крайний нападающий каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль, универсальный атакующий футболист «Вильярреала» Николя Пепе, а также фланговый нападающий «Эспаньола» Пере Милья.

В первых трёх турах нового сезона Мбаппе отметился тремя забитыми мячами, в активе младшего Уильямса один гол и две результативные передачи, на счету Ямаля два мяча и три голевые передачи, Пепе забил два гола и отдал один ассист, а у Милья два гола.

Алонсо вошёл в число номинантов на звание тренера августа в Ла Лиге в свой первый сезон

