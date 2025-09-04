Скидки
Главная Футбол Новости

Акинфеев раскрыл, какой финальный приз получит игрок ЦСКА, заработавший больше всех кепок

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев опубликовал пост в своём телеграм-канале, где рассказал о промежуточном итоге вручения кепок игрокам армейцев и раскрыл финальный приз, который получит футболист, заработавший наибольшее число кепок по итогам выступлений красно-синих в сезоне-2025/2026. Напомним, в этом сезоне капитан армейцев ввёл в команде новую традицию и после каждого матча дарит специальную кепку лучшему футболисту красно‑синих.

«Промежуточный кепковый зачёт: Мойзес — 2 кепки, Дивеев — 1, Кисляк — 1, Круговой — 1, Глебов — 1, Мусаев — 1, Бандикян — 1, Алвес — 1, Шуманский — 1, Обляков — 1. Лидер по итогам сезона отправится со мной на рыбалку!» — написал Акинфеев.

ЦСКА на данный момент занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ. В активе команды Фабио Челестини 15 очков. Возглавляет чемпионат России «Краснодар» (16).

