Экс-игрок «Зенита» завершает переход в клуб Турции, который возглавляет Личка — Мерло

Бывший полузащитник «Зенита», «Атлетико» и «Севильи» Матиас Краневиттер завершает переход из «Ривер Плейт» в турецкий «Фатих Карагюмрюк», который возглавляет чешский специалист Марцел Личка, известный по работе в московском «Динамо». Об этом сообщает журналист Сезар Луис Мерло в соцсети X.

По информации источника, 32-летний Краневиттер расторгнет контракт с родным «Ривер Плейт», действующий до конца декабря 2025 года, и перейдёт в турецкий клуб свободным агентом, где подпишет соглашение до июня 2026-го. Отмечается, что аргентинец уже находится в Турции, где закрывают финальные детали сделки.

Краневиттер перешёл в «Зенит» из мадридского «Атлетико» в 2017 году за € 8 млн. В российской команде он выступал до января 2020 года, когда и перебрался в мексиканский «Монтеррей». За время выступлений в составе сине-бело-голубых в активе опорного полузащитника 52 матча и три результативные передачи. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 800 тыс.

