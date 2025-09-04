Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-игрок «Зенита» завершает переход в клуб Турции, который возглавляет Личка — Мерло

Экс-игрок «Зенита» завершает переход в клуб Турции, который возглавляет Личка — Мерло
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник «Зенита», «Атлетико» и «Севильи» Матиас Краневиттер завершает переход из «Ривер Плейт» в турецкий «Фатих Карагюмрюк», который возглавляет чешский специалист Марцел Личка, известный по работе в московском «Динамо». Об этом сообщает журналист Сезар Луис Мерло в соцсети X.

По информации источника, 32-летний Краневиттер расторгнет контракт с родным «Ривер Плейт», действующий до конца декабря 2025 года, и перейдёт в турецкий клуб свободным агентом, где подпишет соглашение до июня 2026-го. Отмечается, что аргентинец уже находится в Турции, где закрывают финальные детали сделки.

Краневиттер перешёл в «Зенит» из мадридского «Атлетико» в 2017 году за € 8 млн. В российской команде он выступал до января 2020 года, когда и перебрался в мексиканский «Монтеррей». За время выступлений в составе сине-бело-голубых в активе опорного полузащитника 52 матча и три результативные передачи. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 800 тыс.

Материалы по теме
Экс-игрок «Динамо» не смог перейти в «Хетафе» из-за задержки сделки на 120 секунд — GolaTV

Легионеры на контракте с «Зенитом»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android