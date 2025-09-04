Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Казахстан — Уэльс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стали известны подробности по будущему Стерлинга на фоне отказа уходить из «Челси» летом

Стали известны подробности по будущему Стерлинга на фоне отказа уходить из «Челси» летом
Аудио-версия:
Комментарии

Крайний нападающий «Челси» Рахим Стерлинг отказался уходить из лондонского клуба в дедлайн летнего трансферного окна, несмотря на предложения из Саудовской Аравии. Об этом сообщает Times Sport.

По информации источника, в связи с этим решением 30-летний англичанин будет тренироваться отдельно от основной команды до январского трансферного окна. Также отмечается, что «синие» ищут решение по возможному расторжению контракта Рахима, который действует до лета 2027 года.

Как сообщает журналист Бен Джейкобс в соцсети X, Стерлинг не хочет менять клуб, так как не готов отказываться от зарплаты в £ 300 тыс. (около € 346 тыс.) в неделю.

В минувшем сезоне Стерлинг играл за «Арсенал» на правах аренды, где забил один гол и отдал пять результативных передач в 28 матчах. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

Материалы по теме
Четыре клуба проявляют интерес к нападающему «Челси» — Caught Offside

Самые высокие зарплаты в спорте:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android