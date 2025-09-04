Стали известны подробности по будущему Стерлинга на фоне отказа уходить из «Челси» летом

Крайний нападающий «Челси» Рахим Стерлинг отказался уходить из лондонского клуба в дедлайн летнего трансферного окна, несмотря на предложения из Саудовской Аравии. Об этом сообщает Times Sport.

По информации источника, в связи с этим решением 30-летний англичанин будет тренироваться отдельно от основной команды до январского трансферного окна. Также отмечается, что «синие» ищут решение по возможному расторжению контракта Рахима, который действует до лета 2027 года.

Как сообщает журналист Бен Джейкобс в соцсети X, Стерлинг не хочет менять клуб, так как не готов отказываться от зарплаты в £ 300 тыс. (около € 346 тыс.) в неделю.

В минувшем сезоне Стерлинг играл за «Арсенал» на правах аренды, где забил один гол и отдал пять результативных передач в 28 матчах. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

