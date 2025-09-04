Радимов: Кордоба не первый раз нарывается, ведёт себя вызывающе

Экс-полузащитник «Зенита» Владислав Радимов высказался о нападающем «Краснодара» Джоне Кордобе. Напомним, на 56-й минуте нападающий «Краснодара» Джон Кордоба получил прямую красную карточку за стычку с защитником ЦСКА Мойзесом. После этого он допустил, что может покинуть чемпионат России из-за судейства.

«Кордоба не первый раз нарывается. После матча он сказал, что устал от этого судейства и будет рассматривать вариант покинуть чемпионат. Сам футболист ведёт себя вызывающе. Мне кажется, если дать дисквалификацию разок, то он задумается», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Кордоба выступает за «Краснодар» с 2021 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в десяти матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив четыре гола и две результативные передачи.